«The Walking Dead»-Star Ryan Hurst verstärkt Cast von «The Odyssey»

Die Besetzungsliste von Christopher Nolans (54) kommendem Projekt «The Odyssey» wächst weiter: Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, wird auch Ryan Hurst (48) in dem Epos zu sehen sein. Der Schauspieler ist vor allem für seine für Rollen in «Sons of Anarchy» und «The Walking Dead» bekannt. Zuletzt spielte Hurst in der Disney+–Serie «Mysterious Benedict Society» mit.