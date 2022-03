The-Wanted-Sänger Tom Parker mit 33 Jahren an Hirntumor verstorben

Nur 33 Jahre sind de Sänger Tom Parker der britisch-irischen Band The Wanted auf Erden vergönnt gewesen. Wie Parkers Frau Kelsey Hardwick via Instagram mitgeteilt hat, verstarb Parker am Mittwoch (30. März) nach jahrelangem Krebsleiden. Im Oktober 2020 hatte Parker mitgeteilt, dass bei ihm ein aggressiver Hirntumor diagnostiziert wurde.