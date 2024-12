The-Wanted-Star Max George wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Schwerer Verlust im Jahr 2022

Erst im März 2022 mussten The Wanted einen schweren Verlust verkraften: Bandmitglied Tom Parker (1988–2022) verstarb im Alter von nur 33 Jahren an einem Hirntumor. Die Band feierte in den 2010er–Jahren grosse Erfolge mit Hits wie «All Time Low» und «Glad You Came».