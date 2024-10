«The Way Out»: Julien Bam moderiert Escape-Room-Show bei Prime Video

Belgisches Original kommt nach Deutschland

Das Format wurde ursprünglich von der belgischen Produktionsfirma Roses Are Blue entwickelt. Die deutsche Version wird von der Fabiola GmbH produziert, einem Joint Venture belgischer Unternehmen. Als Executive Producer fungieren Oliver Fuchs und Ina Balint–Eck. «The Way Out» wird exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie bei Amazon Freevee in Deutschland und Österreich zu sehen sein.