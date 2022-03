The Weeknd geht ab Juli auf Welttour

The Weeknd (32) geht ab Sommer auf seine zuvor verschobene Welttournee. Die «After Hours Til Dawn»-Tour führt den Sänger zunächst durch Kanada und die USA. Rapperin Doja Cat (26) wird The Weeknd auf seiner Reise begleiten. Den Auftakt gibt der Kanadier am 8. Juli in Toronto. Das bisher letzte angekündigte Konzert steigt am 2. September in Los Angeles.