The Weeknd ist Geschichte: Auch diese Musiker wechselten ihre Namen

Prince und das unaussprechliche Symbol

Das berühmteste Beispiel hierfür ist wohl Prince (1958-2016). Er hatte seinen Durchbruch in den Achtzigern unter dem Namen Prince, änderte seinen Namen nach einem Streit mit seinem Label aber in ein Symbol um. Da sich dieses nicht aussprechen oder schreiben liess, wurde er von den Medien nun «The Artist Formerly Known As Prince» («Der Künstler, der früher als Prince bekannt war») genannt. Nachdem sein Vertrag bei dem Label endete, nahm er 1999 wieder seinen alten Namen an.