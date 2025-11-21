The Weeknd schreibt mit «After Hours Til Dawn»-Tour Musikgeschichte

Sänger besucht 2026 auch Deutschland

Die Tour geht im nächsten Jahr mit über 40 zusätzlichen Terminen in Mexiko, Brasilien, Europa und Grossbritannien weiter. Der Auftakt erfolgt am 20. April 2026 in Mexiko–Stadt. Ein Teil jedes verkauften Tickets fliesst in wohltätige Zwecke für benachteiligte Kinder und die Bekämpfung der globalen Hungerkrise. Bisher spendete der kanadische Sänger allein aus dieser Tour über 8,5 Millionen US–Dollar an den XO Humanitarian Fund und Global Citizen.