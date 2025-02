The Weeknd stürmt erstmals die deutschen Album-Charts

In den englischsprachigen Ländern längst ein Dauergast auf Platz eins der Album–Charts, musste sich der kanadische R&B–Sänger The Weeknd (34) in Deutschland bislang mit niedrigeren Platzierungen zufriedengeben. Das hat sich nun geändert: Mit seinem neuen Werk «Hurry Up Tomorrow» steht der kanadische Superstar erstmals an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album–Charts, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.