The Weeknd verabschiedet sich mit den Synthies auf Anschlag

Beeilung, The Weeknd hat's eilig! Mit dem neuen Album «Hurry Up Tomorrow» will Abel Tesfaye (34) seine Album–Trilogie und seine Karriere als The Weeknd abschliessen. Und er hat offenbar noch viel zu sagen: 22 Songs ist das neue Werk lang. «Hurry Up Tomorrow» ist somit ein Abschiedsalbum und bei Abschieden wird es gerne noch einmal intensiv, wie jeder weiss, der schon mal eine Trennung überstanden hat.