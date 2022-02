The Weeknd zeigt besonderes Musik-Special bei Amazon Prime

Songs aus dem Special als Stream verfügbar

Das Special, das The Weeknd gemeinsam mit Künstler La Mar C. Taylor (31) und Filmregisseur Micah Bickham entwickelt hat, soll am Samstag, 26. Februar, Premiere feiern. In einem ersten Teaser ist der Musiker in einer älteren Version seiner selbst zu sehen, die er bereits auf dem Album-Cover und in einem Musikvideo in Erscheinung treten hat lassen. Den Fans wird zudem eine Live-EP mit acht Songs aus dem Special zum Streamen auf Amazon Music zur Verfügung stehen.