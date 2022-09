So verwandelte sich Brendan Fraser in den 270-Kilo-Mann

Die Rolle hat Brendan Fraser einiges abverlangt: Um den depressiven Englischlehrer Charlie zu verkörpern, hat sich der 53-jährige Schauspieler in einen 270-Kilo-Mann verwandelt. Dafür trug er einen speziellen Anzug. In einem Interview vor der Premiere verriet er laut «Variety», dass dieser «nicht gerade bequem» sei. Bis zu sechs Stunden verbrachte der Schauspieler in der Maske.