«The White Lotus»: Das ist das neue Traumhotel von Staffel vier

Es soll wieder mehr Drehorte geben

Die Kameras laufen dann aber nicht nur im Château de La Messardière. Wie auch in den anderen Staffeln soll es mehr Drehorte geben. Die Handlung spielt an der Côte d'Azur, einige Szenen werden aber angeblich auch in einem Pariser Hotel produziert. Die Geschichte ist noch streng geheim, der Sender HBO hat lediglich bestätigt, dass es erneut um eine Gruppe von Hotelgästen und –angestellten gehen wird. Gerüchten zufolge könnte das Filmfestival von Cannes Teil der Handlung sein, wie «Variety» weiter berichtet.