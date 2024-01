«The White Lotus»: Diese Stars spielen in Staffel drei mit

Die Premieren–Staffel der HBO–Serie kam im Sommer 2021 auf sechs Episoden, Staffel zwei rund anderthalb Jahre später auf sieben. Nun wird gemunkelt, dass der US–Kabelkanal auf eine Staffellänge um zehn Folgen herum erhöhen wird – wie das für andere Flagschiffserien des Senders wie etwa «House of the Dragon» oder «The Last of Us» üblich ist. Es wird zudem davon ausgegangen, dass die neuen Folgen 2025 erscheinen.