«The White Lotus»: Heather Graham und weitere Stars verstärken Cast

HBO hat sechs weitere Schauspielerinnen und Schauspieler für die vierte Staffel der Emmy–prämierten Serie «The White Lotus» offiziell bekanntgegeben. So wird für die neue, in Frankreich spielende Season unter anderem Schauspiellegende Heather Graham («Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung», 56) vor der Kamera stehen. HBO hat zudem bekannt gegeben, dass das Casting für die neuen Folgen derzeit noch nicht abgeschlossen ist.