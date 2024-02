«The White Lotus»: Julian Kostov ersetzt Putin-Freund in Staffel drei

Skandal um Russland–Freund Miloš Biković

In einer öffentlichen Stellungnahme auf X (vormals Twitter) übte das ukrainische Aussenministerium Kritik an der Wahl des Schauspielers, dem sie die Unterstützung von Putins Angriffskrieg vorwarfen. An HBO gerichtet fragte die Regierungsbehörde: «Ist es für Sie in Ordnung, mit einer Person zu arbeiten, die Völkermord unterstützt und internationales Recht verletzt?»