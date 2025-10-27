«The White Lotus»-Star Connie Britton soll sich verlobt haben

Ihr Partner ermöglicht «ständiges Wachstum»

Britton, alleinerziehende Mutter eines adoptierten Sohnes, soll seit etwas weniger als sechs Jahren mit Windsor zusammen sein. Im «Parade»–Magazin erinnerte sie sich im letzten März daran, dass sie sich irgendwann gefragt habe: «Worauf warte ich?» Damals wusste sie, dass sie sich bisher nie in der Art von Partnerschaft befand, «die ich mir gewünscht hatte, um einen Ehepartner und ein gemeinsames Kind zu haben. Und so dachte ich: ‹Jetzt ist es Zeit, ich werde mit dem Adoptionsprozess beginnen.›»