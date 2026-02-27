«The Wire»-Fluch: Diese Stars der berühmten Serie sind schon gestorben

Fans von «The Wire» müssen erneut von einem der Serienlieblinge Abschied nehmen. Schauspieler Bobby J. Brown ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Der TV–Star erlag Verletzungen und einer Rauchvergiftung, nachdem er in einen Scheunenbrand geraten war, erklärte seine Tochter «TMZ».
Das Feuer soll durch ein Fahrzeug verursacht worden sein, das der Schauspieler in der Scheune gestartet hatte. Er rief angeblich noch ein Familienmitglied an, um einen Feuerlöscher zu organisieren. Als der Herbeigerufene eintraf, stand die Scheune jedoch offenbar bereits in Flammen.
Trauer um viele Stars der Serie
Brown wurde als Officer Bobby Brown in «The Wire» bekannt. Die TV–Show, mit Dominic West (56), Wendell Pierce (62) oder Idris Elba (53) in den Hauptrollen, lief von 2002 bis 2008 und gilt als eine der einflussreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Da mehrere Stars des riesigen Casts der Serie verstorben sind, ist aber auch schon vom «The Wire»–Fluch die Rede. Um diese Schauspieler trauerten die Fans der Serie unter anderem bereits:
James Ransone, der durch seine Rolle als Chester «Ziggy» Sobotka in der HBO–Kultserie bekannt wurde, verstarb am 19. Dezember 2025 im Alter von nur 46 Jahren. Wie «Us Weekly» unter Berufung auf die Todesurkunde des Stars berichtete, starb Ransone durch Suizid.
Kurz nach Ransone ist Isiah Whitlock Jr. Ende Dezember im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Manager Brian Liebman gab den Tod des Schauspielers bekannt. Gegenüber «Deadline» sagte dieser, Whitlock sei friedlich nach einer «kurzen Krankheit» gestorben. Der Schauspieler gab in «The Wire» Senator Clay Davis.
Im Mai 2025 trauerten die Fans der Serie um Charley Scalies. Er spielte Thomas Pakusa in der zweiten Staffel von «The Wire». Scalies starb im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Alzheimer–Erkrankung.
Al Brown, der in der HBO–Serie den ranghohen Polizeibeamten Stan Valchek mimte, verstarb im Januar 2023 im Alter von 83 Jahren in Las Vegas. Browns Tochter teilte «TMZ» damals mit, dass der Schauspieler an Alzheimer litt.
Lance Reddick und Michael K. Williams sind ebenfalls gestorben
Lance Reddick, der in der Serie als Cedric Daniels zu sehen war, starb im März 2023 im Alter von 60 Jahren. Laut US–Medienberichten handelte es sich um einen natürlichen Tod, die genauen Umstände wurden jedoch nicht mitgeteilt.
Michael K. Williams ist im September 2021 an einer Überdosis Drogen gestorben, wie laut «People» damals die Behörde, die den Tod des Schauspielers untersuchte, bestätigte. Die Todesursache sei eine «akute Vergiftung durch die kombinierte Wirkung von Fentanyl, p–Fluorofentanyl, Heroin und Kokain», hiess es. Der «The Wire»–Star, der Omar Little darstellte, war in seinem Apartment in Brooklyn leblos aufgefunden worden. Er wurde 54 Jahre alt.
Robert Hogan alias Louis Sobotka starb im Mai 2021 im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Auch Reginald «Reg» E. Cathey ist bereits tot. Der Schauspieler, der durch seine Rolle des Norman Wilson in der Serie berühmt wurde, starb im Februar 2018 im Alter von 59 Jahren in New York City. Er hatte Lungenkrebs.
Einige Jahre zuvor, im Dezember 2015, starb Melvin Williams, der Mann, der die Fernsehserie mit inspirierte, im Alter von 73 Jahren. Williams war ein geläuterter Dealer, der in Baltimore ein Drogenimperium aufgebaut hatte, bevor er sein Leben änderte und später in der Serie in Gastauftritten zu sehen war.
Auch von Robert F. Chew mussten sich die Fans der Serie schon verabschieden. Der Schauspieler, der Drogenboss Joe verkörperte, erlag im Januar 2013 in seinem Haus in Baltimore einem Herzinfarkt. Er wurde 52.