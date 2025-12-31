«The Wire»-Star Isiah Whitlock Jr. ist gestorben

Isiah Whitlock Jr. wurde am 14. September 1954 in South Bend, Indiana, geboren. Einer seiner ersten Auftritte erfolgte in der Serie «Cagney & Lacey» aus dem Jahr 1987. Später wirkte er in mehreren Filmen von Spike Lee mit, darunter «She Hate Me», «Chi–Raq», «Da 5 Bloods» und «BlacKkKlansman». Am bekanntesten ist der Schauspieler aber wohl für seine Darstellung des fiktiven Senators Clay Davis aus Maryland in «The Wire», eines korrupten Politikers mit einem sofort wiedererkennbaren Markenzeichen – einer komisch übertriebenen Aussprache von «Scheisse».