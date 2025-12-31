«The Wire»-Star Isiah Whitlock Jr. ist gestorben

Isiah Whitlock Jr. (1954–2025), Star aus der Serie «The Wire», ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Manager Brian Liebman gab den Tod des Schauspielers am Dienstag bekannt.
In einem Instagram–Posting schrieb er: «Mit tiefster Trauer teile ich den Tod meines lieben Freundes und Klienten Isiah Whitlock Jr. mit. Wer ihn kannte, liebte ihn. Ein brillanter Schauspieler und ein noch besserer Mensch.» Er sei zutiefst erschüttert und der Schauspieler werde «sehr, sehr fehlen». Gegenüber «Deadline» sagte der Manager, Whitlock sei friedlich nach einer «kurzen Krankheit» gestorben.
Isiah Whitlock Jr. wurde am 14. September 1954 in South Bend, Indiana, geboren. Einer seiner ersten Auftritte erfolgte in der Serie «Cagney & Lacey» aus dem Jahr 1987. Später wirkte er in mehreren Filmen von Spike Lee mit, darunter «She Hate Me», «Chi–Raq», «Da 5 Bloods» und «BlacKkKlansman». Am bekanntesten ist der Schauspieler aber wohl für seine Darstellung des fiktiven Senators Clay Davis aus Maryland in «The Wire», eines korrupten Politikers mit einem sofort wiedererkennbaren Markenzeichen – einer komisch übertriebenen Aussprache von «Scheisse».
Neben seiner Arbeit für das Fernsehen, zu der noch vor Kurzem ein Auftritt in der HBO–Serie «Veep» gehörte, wirkte Whitlock unter anderem auch in «Cocaine Bear» aus dem Jahr 2023 und «Pieces of April – Ein Tag mit April Burns» mit.