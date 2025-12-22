«The Wire»-Star James Ransone ist mit 46 Jahren gestorben

Einem noch breiteren Publikum wurde er bekannt durch die Figur Ziggy Sobotka in der erfolgreichen HBO–Serie «The Wire» und die ältere Version von Eddie Kaspbrak in «Es: Kapitel 2», der Fortsetzung des legendären Horrorfilms nach Vorlage von Stephen Kings Roman. Ransone war zudem in den beiden Teilen von «The Black Phone» und Sean Bakers Film «Tangerine» zu sehen. Ausserdem hatte er Gastauftritte in Fernsehserien wie «Law & Order», «Hawaii Five–0» und zuletzt in Natasha Lyonnes «Poker Face».