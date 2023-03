«The Wire»- und «John Wick»-Star Lance Reddick mit 60 Jahren gestorben

Charaktermime Reddick war sowohl im Serienfach als auch bei grossen Hollywood-Produktionen ein gefragter Mann. Unter anderem wirkte er in langjährigen TV-Produktionen wie «The Wire», «Fringe» oder «Bosch» mit. Auch als feste Grösse in allen Teilen der «John Wick»-Filmreihe war er zu sehen - so auch noch in der vierten Ausgabe des Action-Franchises, die am 23. März erst noch in die Kinos kommen wird.