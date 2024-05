«The Witcher»: Erster Blick auf Liam Hemsworth als Geralt von Riva

Serie endet nach Staffel fünf

Nach Staffel vier wird die Fantasy–Serie nach den Romanen von Andrzej Sapkowski (75) auch eine fünfte Staffel erhalten, die gleich im Anschluss gedreht wird. Diese Ausgabe markiert zugleich das Ende der Serie, wie Netflix am 18. April auf dem offiziellen X–Kanal von «The Witcher» bekannt gegeben hat. Dabei kündigte der Streamingdienst auch den Produktionsstart von Staffel vier an. Die finalen «Witcher»–Staffeln adaptieren Sapkowskis Romane «Feuertaufe», «Der Schwalbenturm» und «Die Dame vom See», wie Netflix in einem Blogeintrag vermerkte.