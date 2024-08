«The Woman in Me»: Biopic über Britney Spears geplant

Britney Spears arbeitet an Geheimprojekt

Spears scheint das Vorhaben zu bestätigen und deutet auf der Social–Media–Plattform X an, dass sie offenbar direkt involviert ist. Sie freue sich ihren Fans mitteilen zu können, mit Marc Platt an einem «geheimen Projekt» gearbeitet zu haben. Jener habe «schon immer meine Lieblingsfilme gemacht», schreibt sie weiter. Platt ist ein alter Hase in Hollywood. Er nahm unter anderem bei Filmen wie «Natürlich blond», «Girl on the Train» oder dem gefeierten und vielfach ausgezeichneten «La La Land» die Produzentenrolle ein.