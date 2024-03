Theaterbühne statt Late-Night-Show: Neuer Job für James Corden

Kritische Auseinandersetzung mit Politikern im Allgemeinen

Wie «Mail Online» weiter meldet, wird James Corden von 13. Juni bis 10. August in der Weltpremiere von Joe Penhalls (geb. 1967) «The Constituent» zu sehen sein. In dem neuen Stück spielt auch die BAFTA–Gewinnerin Anna Maxwell Martin (46) mit, die für ihre Rollen in «Motherland», «Line of Duty» und «Poppy Shakespeare» bekannt ist. Martin verkörpert eine hart arbeitende Hinterbänklerin der Opposition, deren Ideale eines öffentlichen Amtes durch die Anforderungen eines Mannes in der Krise, gespielt von Corden, auf die Probe gestellt werden.