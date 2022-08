TheDoDo «möchte Drogen nicht verherrlichen, wie es andere Rapper tun»

Debütalbum war «emotionale Achterbahnfahrt»

In der vergangenen Woche hat er schliesslich sein Debütalbum «Flaschenpost» veröffentlicht, das er als «reine Selbsttherapie» bezeichnet. «Diese eineinhalb Jahre Album-Phase waren eine emotionale Achterbahnfahrt. Wie man in meinem Album hören kann, bin ich sehr tief in meine Seele gegangen und habe Themen hochgeholt, die ich mein ganzes Leben verdrängt habe. Zum Teil ging es mir sehr schlecht in dieser Zeit», erzählt der junge Künstler.