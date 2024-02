Thekla Carola Wied: «Es mangelt mir auch im Alter nicht an Wünschen»

Zur grossen 80 hat Wied demnach eine pragmatische Meinung: «Es ist jedenfalls besser, wenn man 80 wird, als wenn man es nicht wird.» Am hohen Alter findet sie aber auch Vorteile: «Ich erinnere mich daran, dass ich früher sicher generell unsicherer war als heute. Andererseits bin ich heute nicht so tollkühn.» Je reifer sie wurde, desto genauer habe sie überlegt, berichtet Wied. «Das kann übrigens in jedem Alter nicht schaden», so die Schauspielerin.