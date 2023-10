Theo Koll geht in den Ruhestand: Ein letztes Mal «Berlin direkt»

Vor rund 33 Jahren wurde Koll Redakteur im ZDF–Studio Bonn, viele weitere Stationen folgten bei dem Sender. So leitete er unter anderem acht Jahre das ZDF–Studio in London, moderierte ebenso acht Jahre lang das Politmagazin «Frontal 21» und führte fünf Jahre auch durch das «auslandsjournal». 2014 übernahm er die Leitung des ZDF–Auslandsstudios Südwesteuropa in Paris, Anfang 2019 dann die des Hauptstadtstudios in Berlin.