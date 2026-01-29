Therapie per KI? Welche Gefahren und Chancen dahinterstecken

Ein zentrales Problem ist dabei die sogenannte «Sycophancy»: «Generische Systeme neigen zur sogenannten Sycophancy: Sie stimmen NutzerInnen zu, statt dysfunktionale Gedanken zu hinterfragen», so Heber. In der Praxis bedeutet das: Chatbots können suizidale Andeutungen verstärken oder wahnhaften Überzeugungen unkritisch zustimmen. Trotz der Tatsache, dass wöchentlich Hunderttausende Nutzer Hinweise auf Manie, Psychosen oder Suizidgedanken geben, übersehen viele Systeme diese Warnsignale häufig. KI–Systeme können «Halluzinationen» produzieren – also Informationen, die zwar plausibel klingen, aber faktisch falsch sind.