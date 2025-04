Thermomix TM7 ab heute erhältlich: Lohnt sich das Upgrade wirklich?

Ein echtes Novum ist der sogenannte «digitale Zwilling»: Während des Kochens erkennt der Thermomix in Echtzeit, was im Mixtopf vor sich geht, und spiegelt Temperatur, Konsistenz und Füllstand visuell auf dem Display. Ziemlich praktisch: Trotz geschlossenem Deckel bekommt man ein Gefühl dafür, wie sich das Gericht entwickelt – fast wie am Herd, nur eben digital.