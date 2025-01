Thin Lizzy- und Whitesnake-Gitarrist John Sykes gestorben

Erfolge mit Whitesnake und Thin Lizzy

Seine grössten kommerziellen Erfolge feierte Sykes als Mitglied der Hardrock–Band Whitesnake (seit 1878). Gemeinsam mit Sänger David Coverdale (73) schrieb er 1987 deren erfolgreichstes Album mit Hits wie «Still Of The Night» und «Is This Love». Zuvor hatte er bereits als Gitarrist von Thin Lizzy (1969–1983) für Aufsehen gesorgt und war auf deren Album «Thunder And Lightning» zu hören.