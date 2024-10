Thirty Seconds to Mars bestätigen Deutschland-Tour für nächstes Jahr

Die Open–Air–Konzerte finden am 27. Juni 2025 auf der Freilichtbühne Peissnitz in Halle (Saale), am 28. Juni auf der Loreley Freilichtbühne in Sankt Goarshausen und am 29. Juni im Sparkassenpark in Mönchengladbach statt. Weitere Stationen ihrer Tour sind Lodz in Polen, Mailand, Görz, Lucca, Neapel, Alba in Italien, Barcelona, Fuengirola, Gijón in Spanien und Porto in Portugal.