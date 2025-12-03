«This City Is Ours»: Ein Serien-Angebot, das man nicht ablehnen kann

Als furchteinflössender Enforcer kümmert er sich für Gangsterboss Ronnie Phelan (Bean) ums ganz Grobe. Gemeinsam haben sie in Liverpool ein Drogenimperium errichtet, auf dessen Chefsessel sich Michael gute Chancen ausrechnen darf. Denn Ronnie würde seinen Lebensabend lieber in seiner Luxusvilla in Spanien verbringen, nicht mit Betonschuhen auf dem Grund eines Sees. Aus Sicht seines bislang designierten Nachfolgers gibt es nur ein Problem: Kurz vor der Drogenboss–Rente nähert sich Ronnie wieder mit seinem entfremdeten Sohn Jamie (Jack McMullen, 34) an. Spuckt dieser Michael kurz vor der Übernahme der illegalen Geschäfte noch in die Suppe?