«This Is Me... Now»: Jennifer Lopez erzählt ihre Geschichte weiter

Seit dem 10. Januar ist der erste Vorgeschmack zum neuen Album zu hören. In «Can‹t Get Enough» ist unter anderem Marcia Aitkens Version des Songs «I›m Still in Love (With You Boy)» miteingeflossen und so singt Lopez etwa: «Ich bin immer noch in dich verliebt. [...] Ich kann nicht genug von dir bekommen. Es ist die Art, wie du mich liebst, mich berührst. Es ist der Blick, den du mir zuwirfst.» An anderer Stelle erklärt sie: «Wenn es sich richtig anfühlt, zählt nichts anderes. Ist das das echte Leben? Zu gut, um wahr zu sein.» Neben einem verführerischen Video zur Remix–Version, die mit Rapperin Latto (25) entstand, ist Lopez im Original–Musikvideo als Braut zu sehen, wie sie mit verschiedenen Bräutigamen tanzt. Am Ende sitzt sie offenbar mit einem von ihnen bei einer Therapiestunde und muss sich Vorwürfe von ihm anhören. Damit deutet sie auf ihr eigenes turbulentes Liebesleben hin.