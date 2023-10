«This Is Us»-Star Milo Ventimiglia hat heimlich geheiratet

Schauspielerfolg in bekannten Serien

Der US–Schauspieler feierte in den 2000er Jahren mit seiner Bad–Boy–Rolle Jess Mariano in der TV–Serie «Gilmore Girls» seinen internationalen Durchbruch. Mittlerweile ist er vor allem für seine Rolle als Familienvater in der Erfolgsserie «This Is Us» bekannt. Für seine Darbietung erhielt er 2017 und 2018 jeweils eine Emmy–Nominierung als «Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie».