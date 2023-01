Thomalla über Lindemann: «Einer der grössten Rockmusiker der Welt»

Das neue Jahr dürfte für Lindemann vermutlich trotzdem anstrengend werden. Ab Ende Mai steht für Rammstein eine lange «Europa Stadion Tour 2023» an. Alleine in München stehen für Juni vier Konzerte auf dem Programm. Alle aktuell geplanten Termine gibt es auf der Homepage der Band. Zudem geht der Sänger auf Solo-Tournee. Aufgrund «aller zuvor verschobenen Tourneen, während der Covid-Epidemie» mangele es an Veranstaltungsorten und Lindemann musste seine «Ich hasse Kinder»-Tour 2022 verschieben. Laut seiner Homepage sind die neuen Konzerte für Herbst 2023 geplant. Alle bereits gekauften Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten.