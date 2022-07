Thomas Anders widmet seiner Ehefrau besonderes Video zum Hochzeitstag

Das zweite Video, das Anders auf Instagram veröffentlichte, ist ein Zusammenschnitt aus Aufnahmen vom Hochzeitstag des Paares. Unterlegt mit dem Modern-Talking-Song «With A Little Love» ist das Paar darin am Altar zu sehen. Zwischendurch zeigt das Video aber auch Anders in den 80er Jahren mit ikonischer langer Haarpracht auf der Bühne beim Performen des Songs.