Thomas Anders wird zum Gastjuror bei «DSDS»

Seit den 80ern erfolgreich

Thomas Anders feierte in den 80er Jahren mit Ex-«DSDS»-Juror Dieter Bohlen (68) und ihrem Duo Modern Talking grosse Erfolge mit Hits wie «You‹re My Heart, You›re My Soul». Der Sänger, Musikproduzent, Songwriter und Fernsehmoderator startete dann eine Solokarriere. Auch mit Florian Silbereisen arbeitete er schon erfolgreich zusammen.