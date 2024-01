Thomas Beckenbauer: Emotionale Worte zum Tod seines Vaters

Franz Beckenbauer machte zu Lebzeiten nie einen Hehl daraus, dass er für seine Kinder in deren jungen Jahren nur wenig Zeit gehabt habe. Auch darauf ging Thomas in dem Gespräch ein. Trotz dieser Tatsache hätten sich alle «immer und in jeder Situation hundertprozentig» auf ihn verlassen können, erzählt der Betriebswirt und Vermögensberater: «Als Kind willst du immer die Aufmerksamkeit der Eltern. Aber unser Vater war viel beschäftigt und beruflich viel auf Reisen. Da mussten wir in jeder Lebensphase Rücksicht nehmen. Und als Kind ist man nicht geduldig.»