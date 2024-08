Thomas D gibt Entwarnung aus dem Krankenbett

Die Sorge war gross, nachdem der legendäre Rapper Thomas D (55) von den Fantastischen Vier am Dienstag sich nach einem Insektenstich aus der Notaufnahme meldete. In einem kurzen Video sprach er davon, dass er wahrscheinlich eine Sepsis habe und in einer Stunde mehr wisse. Dann blieb sein Instagram–Account bis zum Mittwochabend aber plötzlich vollkommen ruhig. Jetzt gibt es aber die offizielle Entwarnung aus dem Krankenbett. Er habe die schlimmste Nacht hinter sich und es sei so weit alles Ok, so der sichtlich angeschlagene Thomas D ebenfalls via Instagram. Auch das Fieber sei zurückgegangen. In ein paar Tagen sei er wieder am Start.