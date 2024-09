Thomas D und Michi Beck: «Jedes Fanta-Konzert ist etwas Besonderes»

Die Fantastischen Vier (seit 1989) haben mit «Wie weit» eine neue Single am Start, am 4. Oktober erscheint das neue Studioalbum «Long Player» und am 1. Dezember startet die grosse Tour in Würzburg. Im Rahmen der Messe Digital X hat die Telekom die Hip–Hop–Ikonen auf die Bühne geholt. Der Auftritt, bei dem «klassisches Fanta–Abgehmaterial» und «ein kleiner Ausflug in das neue Album» auf dem Programm standen, wurde auch im Livestream und per Video on Demand auf MagentaMusik und MagentaTV übertragen. Welchen Unterschied es macht, in einer kleineren Halle auch für ein grosses imaginäres Publikum zu spielen, erzählen der nach seinem Sepsis–Drama wieder völlig gesundete Thomas D (55) und Michi Beck (56) im Interview. Im Hinblick auf die anstehende Tour haben die beiden auch aus dem Starallüren–Nähkästchen geplaudert.