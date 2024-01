Thomas Drechsel hat Abschied von «GZSZ» genommen

Von Wolfgang Bahro (63) erhielt er auch ein Plakat mit vielen Bildern der beiden – und dazu die Idee einer «neuen Actionserie bei Netflix» mit dem Titel «Einfall für Zwei!». «So Zucker, danke Wolfgang», sagte Drechsel dazu in einer Instagram–Story, in der er die Geschenke zeigte. «Es ist so lieb von euch», meinte er in Richtung seiner Kollegen. Von den «Maskenmädels» bekam er zum Beispiel sein «Thommy–Schminktäschchen», ausserdem gab es ein Freundebuch, in das die Kollegen sich eingetragen hatten. «Das hat mir das Genick gebrochen. So viele liebe Worte. Ihr seid unbeschreiblich», konnte der Schauspieler sein Glück über die persönlichen Abschiedsgeschenke kaum fassen. Auch eine Karte gab es noch von allen Cast–Mitgliedern – und einen Gutschein für Bowling im Februar. Dann wird sich die «GZSZ»–Crew wohl noch einmal ausführlich von Thomas Drechsel verabschieden.