Thomas Gottschalk besucht Show von Oliver Pocher

«Es gibt immer einen Moment, in dem man sagen kann: Das war's für mich am Samstagabend», begann der Moderator in der Sendung und fügte dann hinzu: «Und dieser Moment ist heute für mich gekommen.» In Anspielung auf den neuen Pontifex Leo XIV., der 69 Jahre alt ist, erklärte die TV–Legende weiter: Er habe immer gesagt, «wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen. Der Papst ist jetzt jünger als ich, insofern verabschiede ich mich vom Samstagabend im Entertainment», beendete er seine Ansprache unter dem Applaus des Publikums.