Thomas Gottschalk erinnert mit Foto-Show an «Powerfrau» Tina Tuner

«Tina Turner, die ‹Queen of Rock ›n‹ Roll›, ist im Alter von 83 nach einer langen Krankheit friedlich in ihrem Zuhause in Küsnacht in der Nähe von Zürich in der Schweiz verstorben», zitiert der «Guardian» aus einem offiziellen Statement. Weiter heisst es: «Mit ihr verliert die Welt eine Musik-Legende und ein Vorbild.»