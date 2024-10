Thomas Gottschalk freut sich «zurück zu sein im normalen Leben»

Weiter erklärt Gottschalk unter anderem: «Zurück zu sein im normalen Leben betrachte ich plötzlich als Glück, als ein weitaus grösseres als die Quote der letzten Show». Sein Traumhaus warte in Gräfelfing auf ihn und nicht in Malibu. Die Kulmbacher Fischergasse sei ihm wieder näher als die Park Avenue in New York. «Das hat ein Mensch in mir bewirkt, bei dem ich mich an dieser Stelle dafür bedanke. Ich habe mein berufliches Glück zwar nie verloren, aber dank ihr habe ich mein privates wiedergefunden.» Er könne ganz ehrlich behaupten, so der Showmaster, dass er glücklich sei in seinem «neuen alten Leben».