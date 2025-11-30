Thomas Gottschalk macht Krebserkrankung öffentlich

«Ich bin an Thomas' Diagnose fast zerbrochen»

Für Karina Gottschalk waren die vergangenen Monate eine Zerreissprobe. Bei beiden Veranstaltungen sass sie im Publikum, während um sie herum getuschelt und in den sozialen Netzwerken über ihren Mann geurteilt wurde. «Das war für mich die Hölle, weil ich ja die Wahrheit kenne», sagt sie. «Am liebsten hätte ich jeden angeschrien: Nein, es geht uns nicht gut. Vor allem Thomas geht es nicht gut. Er ist schwer krank!» Sie sei «an Thomas' Diagnose fast zerbrochen».