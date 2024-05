Thomas Gottschalk nimmt Kim Kardashian auf Instagram ins Visier

Thomas Gottschalk ist Kim Kardashian auf den Fersen

Den Meilenstein feiert Gottschalk jedenfalls mit einem Seitenhieb auf Kim Kardashian (43) – die wie keine andere für die neuen Reality–Stars steht. «Jetzt weiss ich, warum Kim Kardashian in letzter Zeit so blass ist, ich bin ihr dicht auf den Fersen!», so der ehemalige «Wetten, dass..?» –Moderator auf Instagram. «In 100 Jahren sind es 30 Millionen, in 1000 Jahren 300 und in 1500 Jahren hab ich sie dann total abgehängt...», rechnet Gottschalk vor.