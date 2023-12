Thomas Gottschalk ordnet «Wetten, dass..?»-Streit mit Shirin David ein

Moderator Thomas Gottschalk (73) möchte den Streit mit Rapperin Shirin David (28) in seiner letzten Ausgabe der Samstagabendshow «Wetten, dass..?» (25.11., Offenburg) nicht unkommentiert auf sich sitzen lassen. Und so stellt er in der neuesten Folge seines Podcast «Supernasen» klar: «Ich habe wirklich überhaupt nichts gegen Influencer. Die Arbeiten hart für ihre Kohle. Die arbeiten da 20 Stunden in ihr Gerät rein.»