Thomas Gottschalk schwärmt von seinem neuen Leben

«Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London», schreibt der ehemalige «Wetten, dass...?»–Moderator zu einer Bilderreihe, die das Paar in der britischen Hauptstadt zeigt. Die Aufnahmen strahlen pure Lebensfreude aus: Gottschalk im rosafarbenen Sakko, seine blonde Ehefrau strahlend neben ihm, beide mit lächelnden Gesichtern zwischen bunter Blütenpracht oder beim Frühstück.