Thomas Gottschalk: Seine Frau drängte ihn zum Arztbesuch

Letzte grosse TV–Show am 6. Dezember

Am Sonntagabend hatte Thomas Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ihm wurden ein Teil der Harnleiter und der Blase entfernt. Er erhielt 33 Bestrahlungen und muss Opiate gegen die Schmerzen nehmen. Dennoch möchte er wie geplant in der kommenden Ausgabe der RTL–Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» am 6. Dezember dabei sein und ein letztes Mal in einer grossen Samstagabendsendung auftreten. «Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der grossen Showbühne feiern», teilte der Sender mit.