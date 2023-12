Thomas Gottschalk spricht über mögliche «Wetten, dass..?»-Nachfolge

«Nicht die richtige Entscheidung»

In der aktuellen Folge «Schönheitsoperationen und Charterfolge» auf RTL+ vom 19. Dezember spricht Mike Krüger das Thema «Wetten, dass..?»–Nachfolge an. Er habe gelesen, dass die «Adoptiv–Söhne von Heidi Klum» die TV–Sendung übernehmen wollen. Gottschalk antwortet, er habe das Gerücht auch schon gehört und sich umgehend beim ZDF informiert: «Ich habe natürlich gleich nachgefragt, ob dem so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird. Das ZDF führt keinerlei Gespräche – weder mit dem einen, noch mit dem anderen Kaulitz. Auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden.»